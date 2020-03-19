大陸製造業積極復工，傳製造大省廣東復工進度良好，包括如華為、TCL、美的等電子巨頭在粵的供應商已經全數復工。

上證報報導，截至目前，華為廣東省內175家供應商已全部復工，廣東省外46家除湖北13家外全部復工；TCL廣東省內340家供應商已全部復工，廣東省外179家供應商除湖北17家外全部復工；美的廣東省內169家供應商已全部復工。

報導稱，廣東建立製造業百家重點企業「一對一」跟蹤服務機制，推動102家製造業重點企業及重點企業產業鏈復工復產，目前整體產能利用率已超過85％。

同時，為幫助企業解決因疫情衝擊帶來的用工短缺等實際困難，廣東以縣域為單位，採取點對點包車方式，分批將工人陸續接到工作崗位。截至目前，珠三角地區市級內部用工調劑超過7.9萬人次，新增引導6.9萬多名粵東西北地區勞動力到珠三角地區務工，開行返工專列51趟，專車2035班次，點對點輸送10.5萬人返粵返工。

報導稱截至3月16日，廣東省企業復工率為86.7％，復產率為81.8％，分別比復工首日（2月10日）增加32.0和49.6個百分點，全省規上工業企業復工53,450家，復工率98.8％。重點項目復工復產方面，截至3月17日，1230個省重點項目中，984個在建項目復工率已達97.6％。

(工商 )