由李仁港執導、徐克監製的災難動作片《攀登者》，集結華語影壇一流巨星吳京、章子怡、胡歌、井柏然，以及成龍驚喜客串演出，重現國家登山隊決心用生命再戰世界之巔聖母峰的艱辛故事。

章子怡（左三）飾演氣象專家徐纓。（前景娛樂提供）

所有演員卯足全力於零下環境敬業演出，甚至背上裝有17公斤磚塊的裝備特訓，為了呈現真實情節，演員張譯還必須赤腳在零下20度雪地步行而差點凍傷，拍攝途中，井柏然甚至為戲搏命演出，驚險從5公尺高訓練場墜落，所幸沒有受傷。

而以武術特效聞名的徐克也野心嘗試有別於好萊塢的作風，打造獨有的武俠風格災難動作場面，其中一場近10分鐘的雪崩戲，更創意設計在暴風雪夜墜落陡峭山坡，讓所有隊員違反力學僅靠雙手臂力垂掛於橫躺的鐵梯，一路急速狂擺下墜，死撐對抗地心引力。

電影自上映以來創下45億台幣的驚人票房成績，而今年春季《攀登者》也以數位發行模式與台灣觀眾見面，陸續於中華電信MOD、Hami Video、MyVideo、FriDay影音平台，以及iTunes全面熱播上線。

(中時 )