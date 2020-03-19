因為新冠肺炎影響，台灣已經開始實施邊境管制，旅遊、飯店和航空業都受到巨大影響，不過現在傳出長榮航空因為仍有部分航班持續在運行，因此提出超高薪，希望有空服員願意當勇者，擔任飛到三級警告區的機組員。

長榮航空自從新冠肺炎疫情爆發以來，已經3度載到確診案例，不過仍有部分飛往第三級疫區的航班持續在運行，不過CDC宣布邊境管制後，內部機組員紛紛請假不想飛，就是因為害怕遭到感染新冠肺炎病毒還有回台必須隔離14天。

根據《三立新聞網》報導，長榮為了讓航班正常運行，因此祭出重賞表示，「於3月14至3月31日期間，飛航第三級警告地區美國、加拿大、歐洲線航班者，3月份核予「保障飛時75小時與保障日支費時數220小時」，若個人實際時數高於保障時數，則取其高。」

不過根據了解，就算公司給予相當不錯的優惠，但許多機組員都還是相當擔心疫情，所以沒有貿然行動。

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(中時電子報)