真是禍不單行！日前停泊在高雄旗津碼頭進行維修的台東至綠島間交通船「綠島之星1號」，昨(18日)突然浸水沈沒，現場造成漏油，經海巡人員透過港區監視器統發現後，立即趕往現場拉攔油索，目前沈船原因正由專業單位調查當中。

巧合的是，今年1月30日，另一艘交通船「綠島之星2號」停靠富岡漁港時，遭到貨輪撞擊，造成右側破損，窗戶整個位移，所幸無人員傷亡，事故原因也還在調查。

台東至綠島間交通船「綠島之星1號」，昨(18日)突然浸水沈沒，現場造成漏油，經海巡人員透過港區監視器統發現後，立即趕往現場拉攔油索，目前沈船原因正由專業單位調查當中。(戴志揚翻攝)

據了解，海巡署南部分署第五岸巡隊旗后安檢所，昨(18日)下午2時55分，由值班人員監看港區監視系統時，發現港內停泊之客船「綠島之星1號」疑似傾斜，遂通報港巡人員前往現場查看，港巡人員於抵達現場後發現船身已傾斜並大量進水，立即通報相關單位到場協處，並會同海洋局委外之工作船共同拉設攔油索，以避免發生漏油情形。

現場人員檢視，「綠島之星1號」船船尾因大量進水傾斜，最後仍不幸整艘船沉入海中，只剩船頂露在外。海巡人員立刻聯繫漁港主管機關高雄市政府海洋局、高雄港務警察總隊、高雄港務分公司及船公司與船務代理共同協處。

接著配合海洋局委外之工作船「日裕3號」共同實施攔油索拉設，預先控制漏油範圍，防杜港區內之環境污染發生，後續全案移由主管機關高雄市海洋局管制船主實施沉船拖吊事宜。

(中時電子報)