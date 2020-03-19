台灣新冠肺炎疫情日前嚴峻，近日有防疫醫師爆出離職潮，但在新冠肺炎疫情的高壓下，多位防疫醫師心灰意冷，萌生辭意。

一手打造防疫醫師制度的前疾管局局長蘇益仁說，防疫醫師主要在指揮總部，各區指揮中心也有一到兩個，但他們的專業並沒有受到尊重。中央流行疫情指揮中心會議組成是以外部學者專家為主，但「學者意見不見得專業」，防疫醫師等非常辛苦的第一線工作人員，只能坐在後面當第二線，去執行這些專家意見。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，目前知道有兩個防疫醫師，一個是要退休，年紀符合退休年紀，另一位是另有生涯規劃，有關防疫醫師，每個人職場都有自己的規劃，有人會提出離職也會有新人進來。

莊人祥表示，因應SARS後，疾管署開始引進防疫醫師，而這次新冠肺炎也會有更多熱血的防疫醫師進來。不過，去年、前年都有招，沒有新人。

專家小組召集人張上淳表示，從SARS後，疾管署按照組織章程，可以聘用防疫醫師，而適用公務人員聘用模式，總數開出20多位有這樣的職缺，每年招聘在口試審查時，他都有參與，歷年都陸續有新血加入，特別這一兩年還不夠質量不夠好所以沒有用心的，但兩年前都還有。

(中時 )