口罩實名制 2.0 在 3 月 12 日起跑，提供無法前往健保特約藥局排隊買口罩的民眾，可透過上網預購的方式來購買。今(19)日便是首輪網購口罩的付款起跑日，到底要怎麼付款，教你查詢！

根據行政院確認，口罩實名制 2.0 首輪提供 700 萬口罩。依照一人可購買 3 個口罩的分配量，可供 233 萬人線上購買。雖然在開放購買首日 eMask 網站以及「健保快易通行動APP」都出現不穩定的現象，但是預購期(12日至18日)預購量並沒有超過口罩提供量，因此首次線上預購口罩並不需要抽籤，凡預購成功者，都可領取。以下是本次上網預購口罩相關 Q&A，請網購口罩的民眾可以留意。

一、口罩費用

官方規定，口罩實名制 2.0 口罩一片 5 元，可購 3 片加上 7 元物流費，費用共 22 元。

二、付款時間

按照規定，3 月 12 日至 18 日期間上網預購的口罩，需要在 19 日早上 8:00 至 21 日晚上 8:00 之間付款。未在繳費期間內繳費，即便已經成功預購，也將無法領取口罩。

口罩實名制 2.0 開放網購口罩，預購成功需在此網站查詢專屬轉帳帳號。(摘自 eMask 口罩預購系統網站)

三、查詢專屬轉帳帳號

(1)首輪透過網路(含電腦及手機App)預購的消費者，會根據當初提供的電子郵件，收到主旨為「[請勿回覆]衛福部口罩預購成功通知」的郵件(未收到也可以前往 eMask 網站查詢)。

(2)前往 eMask 口罩預購系統( https://emask.taiwan.gov.tw )查詢專屬轉帳帳號。前往 eMask 網站後，可選擇「健保卡+註冊密碼」、「自然人憑證」、「繳費查詢(簡易查詢版)」等三種方法。前兩種方法跟透過電腦預購口罩一樣，需要搭配讀卡機、健保卡或是自然人憑證來查詢；透過手機 App 預購者，僅可選擇「繳費查詢(簡易查詢版)」的方法，需要輸入身分證字號、預購手機號碼末三碼，即可查詢到專屬轉帳帳號，且會顯示當初選擇領取口罩的超商地址。

四、付款方式

可用網路銀行、信用卡、ATM轉帳付款。若透過手機 App 預購，取得專屬帳號後，可前往ATM付款，或使用銀行 App 或是台灣 Pay 來轉帳付款。

五、繳費完成 22日發出領取簡訊

根據 eMask 口罩預購系統提供的資訊，待繳費成功之後，3 月 22日起將會收到簡訊取貨通知及序號。或同樣可前往 eMask 口罩預購系統查詢繳費(3月22日早上8:00才可查詢交易紀錄)與取貨資訊。

六、領取口罩時間

口罩實名制度 2.0 首輪(3/12-3/18)期間預購者，可在3月26日至4月1日持健保卡、駕照或身分證(擇一)，或者系統發放的購買憑證(取貨簡訊)前往當初選定的超商領取(若要代領，也需要持上述證件)，逾期未領視同放棄。

(中時電子報)