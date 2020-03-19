行政院會上午通 「國民參與刑事審判法」草案，未來國民法官將可參審特定法案。不過，政院對部分條文內容有不同意見，將兩案併陳送立法院審議，修法若通過，將在2023年1月1日上路。

為推動國民參與刑事審判，草案明定，國民參審法庭的組成將由法官3人及國民法官6人組成，可審理的案件類型除少年刑事案件及觸犯毒品危害防制條例之罪的案件不能審理外，凡被告所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪與故意犯罪因而致人於死之公訴案件皆可審理。國民法官必須年滿23歲，在地方法院轄區內居住4個月以上、具高中職以上或同等學歷之國民擔任。

政務委員羅秉成在行政院會後記者會說，按原先7年以上有期徒刑規劃，一年案件量有1200件，改為10年以上後，案件量減5、600件，但政院仍認為案件量偏高，在6年的適應期間，是否能逐步由少而多，政院有加註意見，是否由有兩院再會商決定案件類型及罪名，逐步放寬適用範圍。

而司法院原草案並無明確時間，這次明列為2023年1月1日施行，這是具有里程碑意義的司法改革重大法案。

羅秉成並說，這次修法配套有證據開示，司法院版有三階段開示，此配套政院認為對被告閱卷權有限制，且對被害人及告訴人閱卷權未處理，不盡周全，所以政院加註三階段改為一階段開示，將兩案併陳送立院審議。

蘇揆在院會裁示，此法是台灣歷史性的一步，讓職業法官及國民法官合審合判，是司法改革很重要的一；本法是為推動國民參與刑事審判，親自見聞全程審理程序，並與法官合審合判，進而就罪責及量刑，形成最終決定，提升司法透明度，並促使司法與國民觀感不致背離。

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(中時 )