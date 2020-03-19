對於肆虐全球的新冠病毒起源為何，至今仍眾說紛紜。自「疫情起源於陸、但病毒不一定起源於陸」一說後，大陸防疫專家鍾南山18日再次表示，「新冠肺炎的疫情是發生在大陸武漢，但是不等於它的源頭在大陸」。

對於病毒起源，大陸防疫專家鍾南山18日再次表示，「新冠肺炎的疫情是發生在大陸武漢，但是不等於它的源頭在大陸」。

新冠病毒名稱與起源意外引起美中口水戰，自美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）使用了「武漢病毒」一詞後，多位美國保守派議員也稱之「中國病毒」；而在陸外交部發言人在無證據情況下，於個人推特上質疑「美軍可能帶病毒進武漢」，不僅引起美方傳喚陸大使抗議，連先前稱「外國病毒」的美國總統川普也改稱「中國病毒」，並強調他只是強調起源，並非帶有歧視。

綜合新華社與《京報網》報導，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山在廣州市政府疫情防控記者會上表示，新冠肺炎疫情是發生在大陸武漢，但沒有證據表明源頭也在武漢，「這是科學問題，科學問題和政治問題不是一回事，沒有搞清楚之前下結論，是不負責任的」。

鐘南山也反問：「H1N1病毒在2009年首先在墨西哥發生，反問這能否說成墨西哥病毒？2012年中東呼吸綜合征（MERS）首先發生在沙烏地阿拉伯，你能說它是『沙特病毒』（陸簡稱沙特）嗎」

另外對於外國採取的集體免疫方式，鍾南山也表示此舉不能解決問題，強調新冠肺炎是一個傳染性很高，病死率很高的疾病，「病人是否能像天花一樣一次感染就會終生免疫，現在還沒有證據」，所以下一步最重要的是很快要生產出有效的疫苗，這是當前非常重要的任務。

(中時電子報)