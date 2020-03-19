中央流行疫情指揮中心昨宣布，非台籍人士今起一律限制入境。若因特殊理由入境，一律都需居家檢疫14，該措施視疫情發展調整。對於為何不比照國外訂出期限，減低民眾擔憂，指揮中心指揮官陳時中表示，台灣病例沒那麼多，完全沒有恐慌的理由，而疫情變化迅速，難以事先做出承諾，因此才未訂出期限，希望大家多配合。

陳時中表示，對比國外，目前台灣本土的病例沒有那麼多，民眾完全沒有恐慌的理由。國外做出特殊場合限制（如關閉餐廳、商場）的國家，案例密集度多是台灣的幾十倍以上，台灣僅針對特殊場合做出剛性規定。

至於邊境管制，陳時中表示，臨時改變是沒有必要的，疫情的變化相當快，無法事先做出承諾。上禮拜歐洲1000多人死亡，這週卻增至8000多人，變化相當迅速。因此政策不會說一定要怎麼樣，希望大家多配合。而自主健康管理，未來會設定機器人回報，希望能做的更確實一點。

對於校園內的接觸，陳時中表示，保持社交距離，是需要去宣導和教育的。

(中時 )