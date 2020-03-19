元大期貨（6023）19日董事會決議通過配發現金股利3.2元，創歷史新高紀錄，較前年成長14.2％，以近日收盤價計算，殖利率達6.6％，本次配息率超過稅後獲利的70％。元大期貨108年公司營運動能持續成長，稅前淨利達14.1億元、年成長13.25％、稅後每股盈餘（EPS）為4.89元，領先同業，成為台灣首家且連續三年站穩稅前獲利10億元大關的期貨商。

總經理周筱玲表示，元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市占率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，可交易多達16家國際交易所商品，範圍涵蓋指數、匯率、能源、金屬等八大類期權商品，透過24小時全年無休的服務團隊，提供投資人跨國零時差的專業交易服務。

此外，元大期貨致力於發展金融創新，持續滿足各類型投資人的需求，近期獲得央行批准，成為全台首家取得黃金與原油差價契約（CFD）發行權的期貨商，提供業界最完整多元的期貨衍生性商品，獲得國際雜誌《The Asset》台灣最佳期貨商與《國家品牌玉山獎》傑出企業首獎的最高榮譽等大獎，顯示公司不僅展現良好的營運績效，也積極推動金融市場的創新發展。

對於公司未來發展，元大期貨以「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標，將持續深耕台灣期權業務，積極發展槓桿金融衍生品市場，同時擴充營運資金拓展海外事業，強化國際營運版圖，期望提供國內外客戶更多元完整的金融商品與全方位服務，值得投資人期待。

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