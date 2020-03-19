隨著新冠肺炎疫情持續延燒，讓日職賽季因此延後開打，對此巨人隊全體從小地方開始做起，積極從裡到外提升免疫力，不只從飲食下手，也建議選手多多泡熱水澡，此外更向球迷推廣這些小方法，希望大家可以學習。

面對在全球肆虐的「隱形敵人」新冠肺炎病毒，巨人透過日常累積來減少感染的風險，根據日媒《Sanspo.com》報導，球團營養管理主任斉藤裕子針對如何提高免疫力發表建議，「腸道環境很重要，可以多吃蔬果，例如番茄等富含維生素的食物，以及乳酸菌食品都很好。」此外她也建議多吃泡菜等發酵食品同樣不錯。

文章中也提到台灣選手陽岱鋼認同營養師的說法，「我對於每天要吃的食物都很謹慎。」

同時給選手的另一項建議是「泡澡」，並不是普通半身浴而已，而是在40度熱水中泡全身10分鐘，這期間能活化身體的「熱休克蛋白」，達到修復受損細胞、提升免疫力的效果。內野手山本泰寬也說，「我每天都泡澡15分鐘，如果這樣能預防的話，真是個好習慣。」

此外球團也鼓勵球員在洗手時持續30秒以上等，也提議在等待正式賽季來臨前，球迷可以效仿球員注重的小細節，一起累積良好的小習慣，才能重新迎接有棒球比賽的日常生活。

(中時 )