女星張郁婕加入民視《多情城市》，她演出傅子純的妹妹，是位傻白甜的留學音樂家，讓私下就是主修鋼琴跟小提琴的她直說：「真的太感謝編劇在角色上的安排，讓我可以把樂器帶到戲裡，找回拉琴的手感。」傅子純更透露，張郁婕其實是周杰倫的小提琴老師，更曾在〈牛仔很忙〉MV裡擔任女提琴手，當時被報導為「J女郎」。

張郁婕私下主修鋼琴跟小提琴，將技能帶入戲中。（圖／民視提供）

對於「J女郎」傳聞，張郁婕澄清「是個美麗的誤會」，原來擔任周杰倫MV中女提琴手的她，當天有多準備兩把琴，所以一把也借給周杰倫，並教他怎麼撥琴，笑說當時看到新聞也很訝異。第一次拍八點檔的張郁婕，坦言壓力非常大，而且對戲的演員都是實力派的演員，深怕自己拖累團隊，沒想到大夥給她許多鼓勵，甚至分享背台詞的小撇步，讓她非常感動。

張郁婕說劇中哥哥傅子純超貼心的，因為她第一次拍攝多機作業，傅子純提醒她哪一台機器會拍攝特寫，教她怎麼站位才不會擋到鏡頭，加上兩人都是台中人，傅子純更會在台詞上給她建議，讓她事半功倍，「果然人家說拍過八點檔經驗值會update ，讓我上了一課。」

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(中時電子報)