前台東縣大武鄉鄉長趙宏翰涉2起貪污案，近日判決出爐，分別判處有期徒刑3年7個月及9年有期徒刑，由於趙宏翰有逃亡之虞，台東地方法院裁定趙宏翰限制出境、出海8個月。

趙宏翰遭台東地檢署指控，在5年前擔任台東大武鄉鄉長時，辦理大武鄉公所「中央補助環境景觀綠美化暨本鄉樂活地圖規劃委託設計監造技術服務開口契約」標案，收取201萬4000元回扣。

台東地檢署在2年前將趙宏翰依違反貪污治罪條例提起公訴，因趙宏翰在偵辦中坦承犯行，並且繳出犯罪所得201萬4000元，檢察官建議法院量予適當之刑。

去年台東地方法院判判決結果出爐，遭判3年7個月有期徒刑，趙宏翰上訴高分院花蓮分院遭駁回，目前上訴高等法院。趙宏翰因涉貪不得參選連任，只好再底轉任大武鄉公所秘書。廉政署去年又查出趙宏翰9年前擔任鄉長期間發包8項工程，涉嫌收取回扣，台東地檢署依貪污罪治罪條起訴。

台東地方法院今年2月間將趙宏翰8罪合併判處有期徒刑9年，褫奪公權6年，目前趙宏翰上訴2審。台東地檢署日前向台東地方法院提出限制趙宏翰出境，台東地方法院裁定趙宏翰從3月12日起限制出境、出海8個月。

(中時 )