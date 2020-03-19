馬來西亞18日開始執行行動管制令，國防部長依斯邁沙比利19日表示，如果民眾不遵守行動管制令，任意出遊集會，政府考慮出動軍方共同協助維持秩序。

根據中央社報導，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）16日透過電視直播頒布行動管制令，宣布從18日起至31日鎖國自保，除了禁止所有人出入境外，全國所有學校停課兩週；超級市場、菜市場、雜貨店及販賣日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位必須關閉。

青年及體育部18日聲明，在行動管制令期間，民眾不能到公園去運動，以免疫情擴散。掌管國會及法律事務的首相署部長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）18日聲明，若民眾違反行動管制令，在這段期間舉辦非必要的社交聚會，違例者可判處罰款或監禁最高2年。

馬來西亞衛生部聲明，截至19日凌晨零時，衛生部共檢測4986名出席大城堡清真寺傳教活動者的樣本，其中513人證實感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。截至昨天為止，馬來西亞累計確診790起病例。

依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天說，在行動管制令下，警方目前在城市透過現有警力巡邏管制，鄉村地區則透過自願警衛局（類似義勇警察隊）協助。一旦自願警衛局無法控制鄉區情況，政府不排除出動軍隊協助。

他說，各州警長已受命展開行動，追查曾參與清真寺大集會卻未現身的人士，希望這些人能儘快到醫院接受篩檢，以防新型冠狀病毒持續擴散。

世界各國1萬6000名穆斯林參加2月27日至3月1日在吉隆坡一座清真寺舉辦的「2020年馬來西亞傳教士集會」，其中馬來西亞人約1萬4500名。

(中央社)