蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠於內湖區石潭里發放水神抗菌液。（游念育攝）

新冠肺炎疫情持續擴大，台北市自3月起不再免費贈送水神抗菌液，讓許多民眾相當失望，旺旺集團為繼續「守護台灣、共抗疫情」，將由蔡衍明愛心基金會以捐贈方式發送600ml抗菌液給北市弱勢家庭，並由蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠於內湖區石潭里發放，有民眾使用過指出，水神抗菌液和酒精相比較不刺鼻、溫和，更適合使用在手部消毒。

內湖區石潭里長廖煒國指出，一開始得知水神發放抗菌液還以為是詐騙，後來和其他6個里長一同去忠孝門市領取，也廣受里民信賴，但日前停止發放也讓里民很驚訝，盼旺旺能繼續和里民一同抗疫。

陳姓婦女指出，在防疫最艱困的時期，旺旺集團能不計獲利，贈送抗菌液給民眾，對民眾在身心靈上都有很大的幫助，酒精、抗菌液很難買也不便宜，弱勢家庭更是無法花多餘的錢來購買，水神抗菌液除了消毒環境好用外，更能安定民心，讓弱勢家庭不再恐慌買不到防疫物資。

(中時 )