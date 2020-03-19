彰化鹿港近日傳出繼父因4歲繼子哭鬧施虐暴打狠踹，還把小孩扔出門外致死悲劇，日前高雄鳳山也有男子酒後為妻女拳打腳踢施暴；彰化家扶中心主任王震光呼籲，防家暴兒虐有如防疫，不容破口，除了政府社福單位，他呼籲民眾要「雞婆一點」，多多幫忙通報。

每當社會傳出家暴兒虐不幸案件，總是引發社會各界憤怒撻伐，怒氣爆表的網路鄉民甚至發起肉搜，前往施暴施虐者家中「幫受害人討公道」、以暴制暴的不理性言行。

為了喚起兒童保護、防虐的重視，彰化家扶中心每年都會舉辦相關宣導，今年首場將於3月20日前往伸港鄉大同國小舉辦『家扶護童者走入校園，給孩子全方位保護罩』校園宣導活動。另外在家扶基金會自訂的「428兒童保護日」當天，也將發起號召婆婆媽媽站出來，捍衛受虐兒行動。

王震光表示，全球都在密切關注新冠肺炎疫情發展，台灣的防疫措施更做到滴水不漏，鄉下地方只要有聽說疑似旅遊警示區返國民眾趴趴走，民眾通報馬上打個不停；過去家扶年年進行防家暴兒虐的宣導，多著重在校園宣導，但發現許多民眾對113、110專線的差別仍不清楚，為了擴大讓更多民眾了解，預計今年下半年度將前進社區村里宣導。

王震光說，目前首度與伸港鄉民代表陳聿琦服務處合作試辦宣導活動，未來會擴大到家扶各服務處據點所在鄉鎮，利用傍晚至晚間飯後時段，像鄉下的阿公阿嬤宣導呼籲防兒虐的重要性與如何通報，並以長輩最喜愛的沙拉油麵條等民生物資品、家電等進行有獎問答方式，希望讓兒童保護、防家暴兒虐等觀念更加落實推廣。

根據家扶基金會自1月22日至2月17日網路問卷調查結果發現，高達98.6％的民眾同意當發現有人在虐打小孩時，要打110或113，有1.4％的民眾不回答或不認同，顯示民眾通報意識高，卻仍有不幸案件的發生；而進一步統計2019年媒體關注的¬15件兒虐案件來看，受虐死亡的16名兒童以4歲以下的嬰幼兒居多。

家扶基金會推動快樂親子五步驟「不必（閉）打小孩」：不要生氣、閉上眼睛10分鐘、打給家扶尋求協助、小孩抱抱10秒、還要大笑。提醒照顧者適當調節情緒，尤其是面臨親職時，不要因一時情緒失控，造成難以彌補的遺憾。

(中時 )