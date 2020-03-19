記憶體品牌十銓(4967)今日宣布旗下T-FORCE XTREEM ARGB全鏡面電競記憶體獲得2020德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award 2020），XTREEM ARGB一推出即受全球電競玩家的熱烈反應，並於全球6,500件參賽作品中脫穎而出，獲得國際專家評審肯定。

世界四大設計獎之一的德國紅點設計，於業界具有非凡影響力，且為設計人士的重要指標，全球專業評審針對各種創意、解決方案、產品與傳達設計以及概念做評選，吸引來自超過60個國家及六千件以上的作品角逐，T-FORCE XTREEM ARGB全鏡面電競記憶體以產品特殊性及豐富創意性獲獎，也印證十銓旗下T-FORCE電競品牌登上國際設計大獎的產品研發創意及實力。

T-FORCE致力開發結合創意質感及效能的產品，本次獲獎的T-FORCE XTREEM ARGB台灣新型專利鏡面電競記憶體，採用可編程RGB LED，以幻彩全鏡面的外觀設計以及穿透導光的視覺效果，呈現光學的層次美感，其超頻表現亦出眾，為高效能與高質感的結合。

(時報資訊)