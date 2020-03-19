明德高中今年17名學生透過繁星錄取頂尖大學，成績亮眼。(林欣儀攝)

大學繁星甄選放榜，台中市明德高中繳出亮麗成績單！校方指出，今年共有17人錄取台清交等頂尖大學，且包括謝雨彤、林廷瀚等4人通過醫學系第一階段審查，除展現學校教學成果，更顯示選填志願諮詢小組的適性輔導確有成效。

繁星選填中山醫大醫學系的林廷瀚說，國中時看到生病的阿公躺在床上很痛苦，感覺很痛心，更難過的是，想關懷阿公、失智失能的他卻根本認不清楚家裡人，當看到阿公過世、在葬禮上決定未來要從醫的理念，也因此，高中時不斷以這個目標自我督促，保持成績在前段班。

林廷瀚說，高中三年將熱情與衝勁投注在課業上，未來更希望用同樣的熱情投注到醫學方面，若能順利進入醫學院就讀並擔任醫師工作，希望提升病人生活品質，只因「那種助人的美好就是自己的所追求」。

除4名學生通過醫學院第一階段申請，明德高中蔡侑霖原本對自然科完全沒興趣、成績也普通但在教師們用心帶領下，成績逐漸提升，也培養他對自然科的喜愛，透過繁星錄取中央大學光電科學與工程學系；而謝旻呈國中時就對化學感興趣，參加過許多科展競賽，透過繁星推薦錄取清華大學化學系。

校長林衍陞表示，今年高中部共有29人通過繁星甄選，其中17人錄取頂尖大學，錄取率超過7成。

(中時 )