為提升場所自主滅火防護能力，內政部部務會報今天通過修正辦法，要求既有合法建築應依規定，確實改善消防設備，例如長照機構應設置自動撒水設備、119火災通報裝置等，以確保安全。

內政部表示，2018年10月17日修正發布之「各類場所消防安全設備設置標準」，已要求長照機構等場所，不論面積大小，皆應設置自動灑水設備、119火災通報裝置，且若達一定規模，廚房應設置簡易自動滅火設備，以利初期自主滅火，並提升火災發生時的通報效率。

為完備相關法令，這次通過「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」第2條附表2修正草案，就是將2018年的設置標準，明確納入既有合法建築物消防設備需改善的項目，並應依主管機關之要求，限期改善，以確保消防安全。

內政部指出，由於公共危險物品廠區，若發生火災往往火勢猛烈，危及消防搶救人員的安全，故這次修正辦法，也一併要求應設置「冷卻撒水設備及射水設備」，以避免擴大延燒，造成重大事故。

內政部表示，「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」第2條附表2修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。

內政部,長照機構,消防設備

(中時 )