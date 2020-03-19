連俞涵、黃騰浩主演《妖怪人間》。（盧禕祺攝）

連俞涵、黃騰浩主演《妖怪人間》。（盧禕祺攝）

連俞涵主演《妖怪人間》。（盧禕祺攝）

黃騰浩演出《妖怪人間》。（盧禕祺攝）

公視奇幻劇《妖怪人間》媒體見面會，出席藝人連俞涵、黃騰浩介紹戲裡演出的角色。（盧禕祺攝）

公視奇幻劇《妖怪人間》男女主角連俞涵、黃騰浩27 日出席媒體茶敘，分享拍攝趣事，黃騰浩爆料大家眼中的文青才女連俞涵劇中一穿上褲裝就很Man，不但經常不顧形象「腿開開」坐在凳子上搧著風，走路動作也很大，很像「八家將」，甚至還會和男生一起講「幹話」；但只要卸下戲服穿回私服裙裝，就秒變回年輕的文青女孩，由於反差實在太大，他常忍不住驚住心想：「妳是誰！？」

連俞涵解釋，劇中她經常在出任務，穿的衣服也比較帥氣，大家常圍一圈說話，她不自覺就融入「特民處」的男生們，「好像跟男生一起當兵，進入當兵生活！從來不知道自己可以這麼自在地跟男生聊天，有種大家都是兄弟的感覺」，至於跟著「講幹話」，則是她當時整天都在男生堆裡，很想知道男生的溝通頻率，所以有好好開發這部分的潛能。

連俞涵因為腿短劇中又需要經常奔跑，被劇組暱稱「小可愛」，黃騰浩則自爆：「我是黃寶貝！」原來他喜歡玩手遊，之前手遊中角色是「刀鋒寶貝」，一起玩手遊的工作人員習慣叫他「寶貝」，久了就變成「黃寶貝」。被問以前女友會叫他寶貝嗎？他說會，但如果現在聽到，會以為是朋友叫他、很像工作時的暱稱，感覺沒特別，可能會強迫對方想一個。說著說著，他突然問連俞涵：「假設我們兩個交往，妳會當我取什麼？」連俞涵乍聽傻住後笑回：「你就大可愛啊！」也誇他是劇組的「小貼心」，非常照顧女生，也對每一個人都貼心，任何有人衣服怎麼樣，就會擔心穿幫趕緊提醒。

被問與連俞涵這樣的文青女孩是他的菜嗎？黃騰浩回「可以啊」，透露文青女孩某個面向也比較獨立，需要自己的空間，剛好他也是需要自己空間的人，「她看她的書，我打我的電動，她看她的書，我可能去做菜。」聽得連俞涵忍不住抱怨「我還會織毛線啦」。黃騰浩也大方承認出道前、20出頭歲時，曾有一任女友是插畫家，也是文青才女。

黃騰浩在劇裡飾演「特殊住民協調處」（特民處）外勤偵查員，平時不苟言笑，但遇上「「妖怪醫生」連俞涵臉龐會泛起一絲漣漪，明白連俞涵對他有好感，但卻因相關因素，只能透過默默守護方式，回應她的靜靜守候。連俞涵透露，戲中只要每遇到危險，心中想到的第一人就是黃騰浩，又說，戲中兩人感情像生死與共，有一場戲被妖怪襲擊，「當下覺得刻苦銘心，兩個人差點一起喪命。」黃騰浩補充，因一場任務太危險，不想連俞涵出任務，曾拿槍指著她，恐嚇她不可以出任務。

這是他們繼《極品男友》後第二次合作，黃騰浩身高182公分，連俞涵只有156公分，身高差了15公分，有著最萌身高差。黃騰浩再爆她料，有一場連俞涵開車、他坐在副駕的戲，過了劇組設定的「安全點」後，連俞涵竟然怎麼煞車都煞不成功，車子差一點就撞到架燈的高臺，連俞涵笑著解釋：「我以為我很用力、煞車已經踩到底了。結果因為我腳比較短，根本踩不到底！」

問她到底會不會開車？連俞涵不好意思地說：「我不知道！我有駕照，但沒上過路。開拍前有請朋友陪練，結果對方全程尖叫。」劇組從一開始所有人都害怕她開車，到後來導演根本豁出去，在荒郊野外開拍車戲時直接對她說：「這邊很空曠，妳就盡情往前開吧，前面可以給妳撞！」她說雖然大家每次看她開車表情都會驚嚇，幸好自己可能有「小天使」保護，大家意念又很強，「畢竟我們是妖怪，用念力挺住了」，因此所有開車的戲都很平安。

她表示，當初會考駕照是為了將來有一天在拍開車戲時，至少劇組不會因為她無照駕駛而違規，不要造成人家困擾，「考到駕照至今五年一直都沒機會開。朋友還說我上路會是殺人凶器。」談到現在開車技術有進步嗎？連俞涵笑說自己練出了開車的膽子，後來接拍的下一檔新戲，有車禍、撞車等特技的戲，本要請替身，導演覺得她很有膽量、看起來好像不怕，直接叫替身下班，讓她自己來，「我現場就享受開碰碰車的感覺。以前就常常做夢，夢到自己很會開車！」拍完導演問她狀態如何？她竟回：「我反應比較慢，可能明天才知道。」

《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作。4月4日起Netflix 與公視同步 每周六晚上9點、10點各上一集，公視＋、CATCHPLAY、myVideo、LINETV 自4月4日起，每週六晚上11點更新二集。

(中時 )