疑騙公司到國內旅遊、實際跑到泰國與日本遊玩的北部案54例男子，返台後不僅隱瞞國外旅遊史，還到處趴趴走，如今名嘴爆料，他回台後到夜店跑趴玩3天，甚至去的都是知名夜店，引發網友熱烈討論是哪些店家？結果不少人點名北部一家知名餐酒館「Abrazo Bistro」，該店業者對於無端受牽十分不滿，已委託律師提告、報案。

「Abrazo Bistro」擁抱餐酒館」聲明：「針對少部分人對Abrazo的不實造謠和影射，已經開始和律師團討論蒐證中，並將會提出告訴。根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

Abrazo Bistro指出，該店早自1月26日起為落實全民防疫，維護所有入場顧客與店內工作人員的健康，所有入場人員都需配合測量額溫，並使用酒精消毒雙手，體溫檢測超過37.5°C則謝絕入場或上班，外籍客戶入店消費前也需出具最近一次入境日期的護照證明正本。

此外，店內除了每月更換12台Honeywell空氣清淨機Hepa濾網、定期清潔消毒16台分離式空調系統，店內更有6台臭氧機隨時進行殺菌消毒，且6年多來每天開店前與打烊後，都會作基本清潔與用漂白水消毒。

名嘴陳東豪在《關鍵時刻》節目上爆料，案54讓台北金融圈一度亂成一團，但更可怕的是由於他是位年輕男子，加上又傳出他愛跑夜店愛社交，回台後甚至連跑3天夜店，讓網友都相當訝異。

名嘴姚惠珍更加碼爆料，除了案54的生活圈外，連室友和女友們都相當驚慌，甚至他去的那幾間夜店有一間她也過，是台北市相當知名的夜店，更表示當中型男比例相當高，穿著都很輕薄，每個都六塊肌，所以她也警告如果他真的有去這個夜店的話那「台北型男圈要小心了」。

(中時電子報)