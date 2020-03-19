近來新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫降低民眾外出聚餐意願，ATT集團為了讓消費者在防疫期間也能安心享用美食，宣布旗下ATT 4 FUN信義店與ATT 4 Recharge大直店兩館近30家人氣美食餐館，攜手兩大外送平台Uber Eats、foodpanda，推出「ATT美食外送迫降到府」活動。此外凡於3/20至4/23，使用 Uber Eats購買ATT 4 FUN與ATT 4 Recharge指定店家單筆消費滿300元，即享8折優惠。

擁有許多主題餐廳的ATT 4 FUN，一直都深受年輕人的喜愛。為持續帶給周邊商辦大樓外食族及廣大外送族群美好的用餐體驗，ATT 4 FUN特別精選全館9大人氣美食，從古早味小吃到手搖飲品、台式到異國料理，帶給消費者豐富的用餐選擇。凡於3/20至4/23，使用本次活動外送平台APP 購買ATT 4 FUN指定店家單筆消費滿300元，即享8折優惠，提供外送族群更超值、更多元的餐點新選擇。

使用Uber Eats購買ATT 4 Recharge指定店家，單筆消費滿300元即享8折優惠。(業者提供／黃慧雯台北傳真)

奢華體驗平價享受的ATT 4 Recharge為了體貼所有想宅在家享受佳餚的上班族、學生及大直內湖商圈的家庭，精選全館多家熱門餐廳，從泰、美、日、韓多樣異國料理到頂級美食品牌，讓想品嚐各類料理的消費者，再也不用出門排隊！凡於3/20至4/23，使用本次活動外送平台APP 購買ATT 4 Recharge指定店家單筆消費滿300元，即享8折優惠，提供外送族群更超值、更多元的餐點新選擇。

(中時電子報)