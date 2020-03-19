面對新冠肺炎疫情蔓延，境外移入案例持續爆增引發民眾有封城心理，紛紛湧入賣場及超市搶購民生物資，宜蘭地區今（19）日一早包括全聯及在起超市龍頭喜互惠，都出現大量民眾搶購衛生紙、罐頭食品等民生物資。
新冠肺炎感染人數僅有1例的宜蘭，今天宜蘭在地最大連鎖超市喜互惠也出現排隊人潮結帳，據民眾表示，全都都是因為愈來愈多境外移入的新冠肺炎案例，擔心學校會停課、政府會宣布封城、鎖國等嚴厲措施，影響民生，所以先來採買物資最，以應不時之需。另外宜蘭地區的全聯也一樣出現人潮，許多貨架上都是空空的。
觀察這次民眾搶購的商品包括衛生紙、泡麵、米、麵條、罐頭及冷凍食品，其中以衛生紙及泡麵的搶購最明顯，其次是罐頭及冷凍食品。超市結帳人員表示，這兩天出現的採購人潮，通常在週六、日才會出現，這次在平日也出現排隊結帳的情況，都是擔心會有愈來愈多學校停課、政府宣布封城，到時候沒辦法出門買東西，先囤積一些物資準備，補貨的速度比不上被掃貨的速度。
(中時電子報)
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