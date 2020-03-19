交通局停車繳費便民措施。（台中市政府交通局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府因應新冠肺炎疫情，交通局特在公有停車場強力落實防疫措施，停車場繳費機每日定期清潔、消毒，並推廣線上行動支付繳停車費，線上買停車月票郵寄到府及身障人士免銷單線上登記等服務；民眾不用出門即可辦妥各項手續，減少出入公共場合降低疫情風險。

交通局長葉昭甫說，中市公有停車場每日服務上萬人次，為加強防疫，該局要求各公有停車場維護廠商，每日加強清潔、定時消毒場內繳費機、觸控螢幕、退幣孔、樓梯扶手、電梯按鍵、磁扣等民眾常接觸的部分，讓民眾安心操作。

為減少民眾出門至服務櫃台與超商繳停車費，交通局鼓勵民眾使用線上服務繳停車費，除可用信用卡、活期帳戶或電信業者申請代扣外；也可使用歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公等6家行動支付繳納停車費，同樣可設定自動扣繳功能，無須再為漏繳停車單煩惱。

交通局指出，若同時持有身障停車證與中市愛心卡的民眾，可至台中市停車管理處網站「身障人士進出停車場免銷單服務」頁面，線上填寫相關資料，並上傳愛心卡及身障停車證或識別證正、反面照片或以紙本填寫申請表後郵寄至台中市停車管理處。

葉昭甫表示，經審核後，可持愛心卡刷卡進出試辦的21處停車場，於停車證有效期間內會自動抵扣免費停車時數，超出免費時數則扣卡內儲值金額，無須再到停車場管理室銷單。

(中時 )