今年受新冠肺炎影響，打亂許多人賞櫻計畫！然相較於各國，台灣疫情相對穩定！賞櫻的氣氛也能在台中看得到，卡娜赫拉的櫻花趣」3/27起在台中草悟廣場飄下粉紅櫻花，全展區打造四面3米高的櫻花趣限定牆，還能在粉紅鳥居求吉利籤球，現場多款櫻花限定商品，歡迎來和卡娜赫拉的小動物一起賞櫻趣！

「卡娜赫拉的櫻花趣」獨家打造粉嫩櫻花鳥居（左）、卡娜赫拉Q萌口罩（右）。（主辦單位提供）

「卡娜赫拉的櫻花趣」打造超過三米高的鳥居，讓粉絲們能向卡娜赫拉的小動物祈求粉紅萌力，2020萌力運勢就由擁有超強萌力的P助與粉紅兔兔吉利球幫你解答，還能將粉絲們瘋搶的卡娜赫拉紙箱娃娃、趴姿懶洋洋娃娃、行動電源等超值週邊商品帶回家！

「卡娜赫拉的櫻花趣」3月27日起在台中草悟廣場飄下粉紅櫻花。（主辦單位提供）

「卡娜赫拉的櫻花趣」這次也帶來粉絲們排隊搶拍的拍貼機，首波推出三款櫻花趣限定拍貼相紙，不管是櫻花樹下喝茶吃和菓子賞櫻或是粉紅兔兔幫P助戴櫻花花圈都讓人超融化。

「卡娜赫拉的賞櫻趣」3/27開幕日當天14:00-16:00舉辦「賞櫻花吧！VIP粉絲同樂會」，只要粉絲們身上有關於卡娜赫拉的小動物任何衣物或飾品配件等，就能搶先入場！前30名入場的粉絲，還可獲得卡娜赫拉Q萌口罩乙個。

「卡娜赫拉的櫻花趣」獨家櫻花趣四款紀念幣。（主辦單位提供）

開幕當天16:00正式開放民眾入場，現場更有「卡娜赫拉的櫻花趣」餐車帶來期間限定櫻花趣獨家吃食與飲品，今年櫻花季就和卡娜赫拉的小動物一起在櫻花隧道裡萌萌賞櫻趣！限定店期間每週末與例假日下午14:30-17:30舉辦「PK骰子樂」，總共有三關等你來挑戰，每關都有驚喜好禮。

台中草悟廣場是戶外空間，然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

20吋粉紅兔兔玩偶（左）、「卡娜赫拉的櫻花趣」獨家櫻花趣拍貼機（右）。（主辦單位提供）

《卡娜赫拉的櫻花趣》台中草悟廣場期間限定店

地點：台中草悟廣場一樓

日期：3月27日至5月10日（3月27日14:00開幕慶活動，16:00開放民眾入場）

時間：12:00 - 21:00 （最後排隊進場時間20:30）

(中時電子報)