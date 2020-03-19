史上最低利！中央銀行宣布降息1碼（0.25個百分點），重貼現率由1.375％調降至1.125％，除是近4年來首次降息，更打破「彭淮南防線」，即央行前總裁彭淮南的在2008年金融海嘯時的寫下利率低點，創下史上利率最低點。

新冠肺炎疫情肆虐，更引發股匯接連暴跌，全球央行接二連三降息或祭出寬鬆政策， 我中央銀行面臨極大壓力，加上股匯暴跌，最終被迫出招，從年初外界認為的「連15凍」開始鬆動，今日理監事會做出擴大降息決定。

事實上，Fed（聯準會）本月初閃電降息2碼後，就引發全球央行跟進的骨牌效應，包括加拿大央行2度降息、英國央行也降2碼，歐洲央行雖然沒跟進降息，但擴大量化寬鬆（QE）1200億歐元，Fed則在15日再加碼降息4碼。

熟悉央行運作的公股行庫主管表示，外界變化太快，央行決策從原本「降不降」，演變成非降不可，現在只是降多降少，除了擴大降幅，先前更傳出會搭配調降存準率雙管齊下等版本，擴大救市力道，顯見疫情造成衝擊有多嚴峻。

行庫主管表示，Fed利率動向是央行執行貨幣政策的重要參考指標 ，Fed此次不僅閃電降息，還連降兩次，顯示經濟險峻程度超呼籲期、更不惜讓利率歸零，這都對央行產生龐大壓力，產生對於台灣利率政策 的牽動效果。

行庫主管認為，這波全球央行降息潮，「不是比急、比快、就是比（幅度）大」，這也讓過去維持不動步調的我國央行，已經沒有不降息的選項了，這回不能再「走自己的路」，被迫跟上全球央行的救市步伐，降息救經濟。

(中時 )