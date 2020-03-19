桃園機場爆發旅客等待搭乘防疫計程車人潮，主要原因找到了！中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這段時間很多家人本來要來接送，但因有防疫專車之後就不來接人了，讓旅客自行搭乘防疫專車，造成車輛調度不足。

桃機公司處長李俊德表示，機場公司因應昨天開始防疫車輛需求提高，所以增加防疫巴士的派遣，從昨晚10時開始派出4車次巴士、今天上午也有4車次，大部分旅客會想要等待租賃車，所以會產生久等的狀況。

李俊德指出，今天預估搭乘的旅客量4500至6000人左右，今早調派松山機場防疫計程車有50輛、下午再動員100至200輛，依照運量分配，動員更多防疫計程車服務旅客。

搭乘防疫車隊到了中南部縣市後必須由家人接送、或乘坐防疫車隊、排班計程車，這會有搭乘記錄。陳宗彥呼籲，這幾天有從歐美回台留學生的家長一定要幫小孩找好居家檢疫場所，另外，希望最好家長親自接送，可以讓防疫車隊的能量紓解，否則所以有旅客都必須抑賴防疫車隊。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥建議，搭乘防疫車隊的旅客、司機都要戴口罩，並備妥消毒水，空調也要調整到氣流充足狀況，搭載的每個乘客都能找得到相對載運的司機。

(中時 )