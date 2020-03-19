中央流行疫情指揮中心召開記者會，指揮官陳時中說明疫情。（資料照片 杜宜諳攝）

最讓中央疫情中心指揮官陳時中擔心的本土案例，找感染源似乎露出曙光！南部20多歲女性沒出國史，且生活單純卻感染源不明，但指揮中心發現，2月底她有家人自美回台，指揮中心專家張上淳表示，除回溯採檢外，將採用白牌計程車司機方式，對其家人抽血看是否有抗體。

張上淳今表示，案100要找出感染源，得看發病前與發病後的接觸。經初步疫調，2月12日到3月12日期間，她生活相當規律，上下班也使用個人交通工具，在隔離期間，同事及同住家人都沒有發病。不過，她有家人2月底自美返台。他說，除了做回溯採檢外，也會使用白牌計程車方式，抽血看血液是否有抗體。

根據指揮中心資料，案100近期無出國史，12日出現症狀曾自行到診所就醫，但因發燒不退，17日又到南部醫院就醫，但因胸部X光沒有明顯肺炎，醫師有所警覺，經通報檢驗才確診，但感染源待釐清。

(中時電子報)