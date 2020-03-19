中美晶19日召開董事會，會中通過2019年財報，合併營收655.10億元，年減率5.4％；營業毛利192.68億元，年增率3.4％；營業淨利135.15億元，年增率2.6％；稅前淨利139.24億元，年增率4.5％；本期淨利88.95億元，年增率3.0％；歸屬於母公司的稅後淨利為22.48億元，年增率15.3％；稅後每股盈餘3.86元，相較於2018年的稅後每股盈餘3.36元，每股盈餘增加0.5元。

中美矽晶去年第二季估列43.5億元的太陽能多晶矽長約的虧損性合約負債準備，虧損認列影響營運績效。但子公司環球晶圓的經營成果出色亮眼，進而推升中美矽晶的營運績效。環球晶圓去年的合併營收為580.94億元，歸屬於母公司的稅後淨利為136.44億元，稅後每股盈餘31.35元。

董事會亦通過盈餘分派案和資本公積發放現金股利案，擬配發每股5元現金股利，這是2011年以來最高的股利。

(工商 )