充滿政治嘲諷和黑色幽默的《逃出立法院》集合禾浩辰、賴雅妍、庹宗華、高慧君、王中皇、林鶴軒等實力派演員，共同演出一場血淋淋的暢快政治嘲諷版活屍喜劇，今天公佈電影正式預告，可以見到活屍病毒在立法院中無限度人傳人擴散，被關在立法院中的少數未感染者只能想盡辦法求生，甚至不得不和活屍們來場摔角大混戰，極度瘋狂卻又意外貼近現況，大膽直接諷刺疫情全球擴散的狀況，讓影迷看得目瞪口呆卻又心有慽慽焉。

《逃出立法院》預告可見到電影中立法院一爆發活屍病毒後，立刻遭到封閉隔離，接著便出現和台灣接近的防疫4步驟，像是避免近距離的接觸、保持適當距離，並要通報疑似病例，更要相信政府的安排，等待救援。這些防疫步驟都非常有道理，可惜電影中的政府並非台灣般可靠，這保護不值得信任，政府決定殲滅在立法院的一切生物，只好讓未受感染的賴雅妍、禾浩辰、高慧君、大鶴、庹宗華等人紛紛硬起來，豁出去和活屍大打摔角，也要衝出一條生路。步步逼近的情節及搖滾風格的配樂，再加上微惡搞全球疫情，預告讓觀眾看得熱血沸騰還更加莞爾一笑。

賴雅妍（右）與禾浩辰繼《等一個人咖啡》後再度合作。（圖／華映娛樂提供）

仔細看預告，突然發現一顆粉紅泡泡，就是賴雅妍與禾浩辰在生死存亡之際的一場血淋林的吻戲。片中禾浩辰演出從小暗戀學姊賴雅妍的魯蛇，沒想到兩人竟在立法院內再度見面，更遭遇到病毒危機，在互助逃命的過程中，避開了病毒卻滋生了愛苗。兩人在5年前合作《等一個人咖啡》後再度合作，但當時兩人完全沒有感情戲，禾浩辰說：「雅妍的頭髮比之前長一點，但還是一樣迷人，很有魅力。我一開始很緊張，因為很期待可以再次和她合作，但之後就沈默了，因為之前已經建立了默契，在拍攝現場就不太聊天交流，因為全都累癱了，力量全都用在表演上。」

禾浩辰在片中飾演立法委員。（圖／華映娛樂提供）

賴妍雅同樣表示兩人之前在電影開拍前，因為受訓已經變得很熟悉了，「我們在前製期時，就完全剔除陌生感了，到現場我們就直接演出，但我好像永遠都要演他的學姊啊！」在預告中也可見到在發病前，受感染者會噴出嘔吐物，禾浩辰也上演了一場嘔吐物噴發的一幕，他表示這些嘔吐道具非但不噁心，味道還很不錯，「因為是八寶粥做的，含在嘴中甜甜的。」賴雅妍透露禾浩辰嘴巴的容量超大，「他一口幾乎可以HOLD住一整罐八寶粥的量，超多的！然後再噴出來，那一場戲很驚人。」《逃出立法院》預計4月17日上映。

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(中時電子報)