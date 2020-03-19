新冠肺炎疫情蔓延至全球，歐美國家因警覺較晚，導致確診人數不停失控上升。近日荷蘭衛生部長在國會接受質詢時，疑似因為工作壓力太大、過於勞累，突然暈厥，在講台上踉蹌，讓所有人都嚇壞。

根據英國《每日郵報》報導，荷蘭衛生部長布魯恩斯（Bruno Bruins）於荷蘭當地18日接受國會質詢時，身體突然開始搖搖晃晃，隨後暈倒跌坐在講台上，一旁官員趕緊上前將他扶起並關切，所幸布魯恩斯沒有大礙，喝了一口水後便離開現場。

事後，布魯恩斯也PO文，「因數週以來的疲倦和緊繃而感覺暈眩，才會虛脫昏倒，目前已經沒有大礙。今晚休息一下，明天才能回來繼續對抗這場冠狀病毒危機。」

根據荷蘭國家公共衛生研究院（RIVM）統計，截至19日上午，新冠肺炎確診人數共累計2056人、58人死亡。荷蘭政府上周也宣布關閉所有學校、酒吧、餐廳、紅燈區等地，來減少群聚擴散。

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(中時電子報)