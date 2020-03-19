新冠肺炎19日在台灣又新增8例，隨著確診人數增加，也引發民眾危機感，不少人這兩天都到超市、賣場搶購各種民生用品。本刊記者19日實際前往雙北多處賣場，目睹貨架「全清空」的瞬間。主播陳海茵也在臉書發文，說自己只是想去買個菜，沒想到眼前景象讓她倒退好幾步，貼文感嘆「這世界真的瘋了」。

根據本刊記者從多處回傳訊息指出，包括北市大潤發、家樂福、頂好、全聯等賣場，19日上午都出現大量搶購民生物資的人潮，架上商品從泡麵、餅乾、礦泉水、雞蛋、衛生紙、紙巾等等都被大量搶購，有些甚至整排貨架全部清空。

中午不到，許多貨架已全空。（圖／馬景平攝）

有家庭主婦受訪時對記者表示，自己原本只是來幫寵物買狗糧，一進賣場發現人潮洶湧，大家都在搶購，她心裡也怕了，於是到一旁拉著手推車，跟著人潮開始購買。不少賣場都結帳處都大排長龍，等20到30分鐘幾乎成了常態。

主播陳海茵一早送小孩上學後到全聯買菜，沒想到裏頭的人潮讓她嚇到，「衛生紙、雞蛋都被搶光光！結帳排好久，這世界真的瘋了。」她在臉書上呼籲民眾不要恐慌，採買近幾日的用量即可，留一些給需要的人。

自由聯盟內民眾搶買衛生紙等民生用品。（圖／民眾授權使用，請勿翻攝）

家樂福北區公關區經理張君鴻表示，家樂福各店也出現民眾瘋搶的情形，上午開始人潮湧現，像平常假日的情形。衛生紙、泡麵等產品，都有和供應商確認，他們都會正常提供。目前沒有限制各產品的購買數量。如果民眾一下子買不到想要的產品，晚一點還會補貨。或是詢問店員，想要的品牌或許沒有，但還是能買到其他品牌。

頂好也在店內貼出聲明，「目前防疫相關之產品供貨穩定，為響應政府毋須囤貨之公告，讓更多顧客能夠買到所需用品，以下每款每人限購2件」，底下列出衛生紙、衛生棉、尿布3項商品。

(中時電子報)