鴻海(2317)集團旗下、流量變現平台服務商富盈數據今日發布「新冠肺炎防疫期間近30日之網路流量趨勢」，受新冠肺炎影響，旅遊議題流量關注度由國外轉至國內，跌幅達3成；健康相關議題關注度增幅則成長41.4％。

富盈數據歸納近一個月內的流量變化趨勢，受新型冠狀肺炎影響，民眾首要關注「健康話題」，該類型流量拜訪整體上升41.4％。不論是談論疫情變化、身體保健及肺炎預防的部落格或品牌媒體，流量皆大幅提升，顯見民眾對於健康話題的關注與搜尋熱度。

其次，受影響產生變化則是「國/內外旅遊」及「娛樂類(動漫遊戲/小說)」兩項。旅遊美食類網站的總瀏覽量僅呈現小幅度下滑趨勢(-0.1％），但經「海外旅遊」的部落客流量下滑明顯(-26.6％），「國內」的旅遊美食類網站拜訪量則上升，其中以北部、東部(8.0％）較為顯著。顯見國人在現行各國疫情無顯著改善及控制下，已大幅減少海外旅遊意願，偏好轉向國內宜蘭、北北桃、花蓮等地區規劃旅遊。

「娛樂類(動漫遊戲/小說)」部分，雖近期不少國內外3C科技展覽及產品發佈會因應疫情取消，或改為線上發布。3C科技網站流量在疫情期間仍有小幅增長，較不受影響。「小說書籍」成長28.94％，「遊戲動漫」成長32.12％；顯示疫情影響下，比起出門逛街走動，民眾寧願待在室內閱讀小說或進行遊戲。品酒類話題在這波「減少外出商機」下，流量也成長32.74％。

(時報資訊)