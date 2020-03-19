中美晶(5483)今董事會，會中通過2019年財報，合併營收655.10億元，年減率5.4%；營業毛利192.68億元，年增率3.4%；營業淨利135.15億元，年增率2.6%；稅前淨利139.24億元，年增率4.5%；本期淨利88.95億元，年增率3.0%；歸屬於母公司的稅後淨利為22.48億元，年增率15.3%；稅後每股盈餘3.86元，相較於2018年的稅後每股盈餘3.36元，每股盈餘增加0.5元。

今日的董事會，中美矽晶亦通過盈餘分派案和資本公積發放現金股利案，擬配發給股東每股的現金股利共計新台幣5元，這是2011年以來最高的股利。中美矽晶信守經營成果回饋予股東的承諾，股利發放政策維持穩健。此外，中美矽晶109年股東常會擬訂於6月24日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

中美矽晶去年第二季估列43.5億元的太陽能多晶矽長約的虧損性合約負債準備，虧損認列影響營運績效。但子公司環球晶圓的經營成果出色亮眼，進而推升中美矽晶的營運績效。環球晶圓去年的合併營收為580.94億元，歸屬於母公司的稅後淨利為136.44億元，稅後每股盈餘更高達31.35元。

2019年全球經濟受制於貿易戰爭的桎梏和地緣政治的衝擊，太陽能市場也歷經需求不振的產業寒冬。中美矽晶為強化公司體質突破逆境，以生產利基型產品、產能調節來降低營運風險，並同步加速企業轉型以提升經營實效。此外，來自於半導體子公司環球晶圓營收獲利之豐碩加持，大幅推升整體的營運績效。環球晶圓去年的營收為歷史次高，營業毛利、營業淨利、稅後淨利和每股盈餘，皆創歷史新猷。環球晶圓出色耀眼的經營績效，為中美矽晶的營運成果挹注實質貢獻，中美矽晶去年的營業毛利、營業淨利皆刷新紀錄締造新高。

2020年舊曆年初被發現的新冠病毒肺炎，感染者現已遍布全球各地，短期內會造成交通運輸不便、原物料供給等問題，對世界所有產業造成衝擊。會持續觀察COVID-19的發展走向對產業造成的影響。

全球氣候變遷問題日趨嚴重，綠電已是未來的能源趨勢。在台灣政府綠能政策的大力推動下，今年台灣的太陽能電廠安裝量可望持續成長。中美矽晶將同步積極開發太陽能電站和建置智慧電網，加速提升企業經營的獲利績效。

(時報資訊)