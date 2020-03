行政院19日召開行政院會,台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕北上列席,針對台中已執行4年的生煤管制自治條例部分條文遭宣告無效。令狐榮達在會中強調,盧市長過去藉由自治條例,積極整治中火空汙,讓中部空品逐步改善;懇請中央勿違背世界減煤減碳潮流,市府將與市民站在同一陣線,守護民眾健康。

令狐榮達表示,他過去服務於外交體系,深知減碳減排是國際潮流,2015年聯合國70周年之際,發佈《2030 年永續發展方針》,其中一條重要方針即「環境保護」。

令狐榮達說,16歲瑞典少女桑伯格•桑伯格(Greta Thunberg)因隻身在國會前舉「為氣候罷課」標語抗議,要求政府採取行動,獲選去年美國《時代》周刊年度風雲人物。他特引用她的一句話,說明台中現在情形,We need to change ourselves now, because tomorrow it might be too late.(我們現在需要改變自己,因為明天恐為時已晚)。

令狐榮達指出,生煤管制自治條例自民國105年公布後,環保局依此規範管制相關汙染源,不只中火,還約束近20家燃煤大廠,如今行政院宣告自治條例部分無效,市府將無法順應世界潮流,積極管制燃煤空汙。

令狐榮達強調,尤其英、德等國都已訂出無煤時程表,南韓更在這2年內預計關閉15座燃煤電廠,中華民國是已開發國家,更不能置外於國際潮流,懇請中央正視這條法律的重要性,切勿違背國際趨勢。

行政院長蘇貞昌表示,中央對地方防制空汙同等用心,盧市長的減煤成果有目共睹。就「法」來說,公務員需依法行政做出裁處;至於「理」上,大家都朝著改善環境的路上前進,地方與中央合作才能路途順暢;在「情」上,台中做的努力,我們全力支持,大家共同努力讓空氣、環境更好。

(中時 )