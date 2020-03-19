新冠肺炎疫情日益嚴重，高階光罩廠家登(3680)已做好萬全準備因應，確保員工安全、供貨無虞。公司表示自3月以來轉單效益顯著，目前產能滿載也出貨暢旺。

面對此次疫情，家登早在2月初就全面啟動防疫機制，進出入口接配置酒精消毒作業，並要求員工一律配戴口罩上班。另外辦公大樓實施嚴格的訪客管制，所有訪客都要經過三步驟：手部消毒、量額溫、戴口罩始能進入大樓，家登本身再提高防疫措施，總部禁止一切非必要外部訪客，改用電話、視訊等方式進行，避免人與人直接接觸；集團全廠區人員出入須填寫「入廠健康聲明書」。

家登集團並於3月2日起，啟動異地備援，執行區域涵蓋總部、廠區、子公司，全體員工分組分區作業，工作互相代理，取消內部團體活動，在員工健康安全的前提下，確保營運穩定，產線正常運作，維持客戶端供貨順暢，並能隨時因應疫情變化，採取最適當的因應措施。3月9日起，業務人員及部分後勤人員全面居家辦公，避免人員接觸外部人員後進入廠區造成可能的感染風險。

家登總體營運的方向及目標不變，擴廠、擴線計畫加速進行，隨著目前部分大客戶轉單需求，以及因應部分大客戶訂單已下單至今年底，家登原物料已於2月展開備料作業，確保來自國外的物料供料無虞。

(時報資訊)