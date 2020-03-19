彰化防疫總動員，除了政府機關施行防疫政策，地方企業也大方捐贈各式防疫物資。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美跑到藥局，關心民眾排隊購買口罩狀況，被民眾拍下。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

由於口罩用量驚人，王惠美也指示縣內高中以下學生，將口罩製作納入課程，來減少外科口罩用量。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情蔓延全球，台灣確診人數也突破百人大關，彰化縣政府今天更宣布即日起，縣內住宿式長照機構全面禁止探訪，彰化縣長王惠美也持續關心社區防疫情形，19日上午前往芳苑鄉建平社區照顧關懷據點，並提供「供餐防疫包」給據點志工使用，王惠美說，這波疫情什麼時候結束尚未明朗，呼籲鄉親不能鬆懈，要持續做好防疫工作。

新冠肺炎持續擴散，從疫情開始到現在，彰化縣長王惠美就祭出各項防疫政策，不僅率先全國，強制民眾出入醫院都須配戴口罩，要求縣內高中以下學生，將口罩製作納入課程，更化身總鋪師下廚推銷遭疫情衝擊低迷的農產價格，防疫工作可以說是親力親為，滴水不漏。

19日王惠美再到芳苑鄉建平社區照顧關懷據點，視察據點防疫情形，並送上「供餐防疫包」，王惠美說，供餐防疫包是森田藥粧及彰化師範大學EMBA分別捐贈的，總共提供了840包濕紙巾、500瓶酒精瓶、800片口罩套以及450瓶消毒水，供縣內社區關懷據點供餐防疫時使用。

王惠美說，新冠肺炎疫情持續升溫，照顧鄉親的健康安全是她必須做的，呼籲民眾防疫要從注意生活中的小細節開始，像外食用餐時的衛生習慣，取餐不講話，咳嗽除了用衛生紙，也能用衣袖摀擋等等，做好個人衛生防護，相信大家能平安度過疫情。

(中時 )