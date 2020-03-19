網友散布不實訊息，指台南某餐飲店負責人全家出國，返台後還開店，要民眾避免前往消費，查證後為假訊息，店家提告，警方也依法追查。(翻攝照片／莊曜聰台南傳真)

防疫期間麥來亂！台南市傳出有民眾出國返台後居家檢疫，但其經營的店家卻還照常開店營業，相關訊息在通訊軟體轉傳，甚至還有人說案例已經確診新冠肺炎，引發居民恐慌，當地區公所、警方據報盤點資訊，才發現居家檢疫的是該店負責人的父母，目前也依照規定在特定場所檢疫，網友散布訊息影射已經影響生意，因此決定提告，警方也已經鎖定傳訊的網友，正在追查中。

新冠肺炎疫情蔓延全球，情勢嚴峻，台灣即日起禁入外籍人士入境，在海外居住、求學的民眾也掀起返台潮，近期從歐美等警示區旅遊回台的民眾都得居家檢疫14天，加上境外移入確診案例增加，人心惶惶。

台南市有民眾昨日從埃及旅遊回台，返家居家檢疫，而在該地區居民成立的LINE通訊軟體群組中，卻有人散布該民眾全家人不顧勸阻前往三級警告區旅遊，回來後仍會照常開設經營的餐飲店，希望民眾注意避免前往消費，並直接揭露店名，訊息轉傳之下引發恐慌，甚至有網友造謠案例已經確診。

當地區公所接獲消息立刻進行查證，店家得知後也前往派出所報案，證實到海外旅遊的是負責人雙親，回台後即在另處檢疫並未同住，公所人員也掌握狀況及行蹤，均照規定進行，負責人認為對營運及名譽產生影響，決定提出告訴。

警方受理報案後，查出該訊息散佈不實訊息導致地區人士恐慌與不安，違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及經困振興特別條例」第14條規定，已鎖定特定人士，將依程序通知到案說明，澄清事實真相依法究辦，也呼籲民眾切勿轉傳未經證實的訊息。

(中時 )