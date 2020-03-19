新冠肺炎全球肆虐，大陸決定加速推進擴大開放便利外資。大陸商務部19日表示，接下來會加快壓減全國和自貿試驗區外資准入負面清單，持續擴大外資市場准入。

大陸商務部19日指出，將圍繞穩住外資基本盤，從5方面加大工作力度：一是推動進一步擴大開放。加快壓減全國和自貿試驗區外資准入負面清單，持續擴大外資市場准入；加快修訂「鼓勵外商投資產業目錄」，增加鼓勵條目，提升開放廣度和深度。二是落實各項穩外資政策措施。三是建設高品質開放平台。四是提升投資促進水平。五是持續優化外商投資環境，實施好「外商投資法」及配套條例，建立外商投資服務體系，健全外資企業投訴工作機制，做好招商、安商、穩商工作。

對於大陸的外貿企業，商務部則指出，隨著一系列復工復產政策逐步落地見效，大陸重點外貿企業復工呈現加速恢復態勢。據統計，除湖北外，全國66.7％的重點外貿企業復產率超過70％。

此外，商務部表示，在今後一段時間內，外貿企業可能將遇到外需不振、訂單減少等問題。為把疫情對外貿企業的影響降到最低，商務部會同各地方、各部門密集出台穩外貿政策，重點運用WTO規則允許的財稅、金融、出口信保等手段支持外貿企業保市場、保訂單，引導企業做好風險防範。

同時，商務部也表示，包括歐美、日韓等一些大陸重要的貿易夥伴受到疫情影響，給雙邊貿易活動的正常開展帶來壓力。大陸將繼續深化與全球各國的經貿務實合作，將發揮跨境電商等貿易新業態優勢。並加大力度精准實施扶助政策，助力企業穩住國際市場，重點做好以下幾方面工作：一是發揮雙邊經貿合作機製作用，營造良好的國際貿易環境。二是綜合運用財稅、金融、出口信保政策支持。三是支持地方、行業組織、貿促機構為企業提供必要的法律和資訊服務。四是發揮跨境電商、市場採購等貿易新業態、新模式優勢。

(工商 )