台灣櫻花（9911）今（19）日公布2019年財報，合併營收62.98億元、年成長5.2％；營業利益9.57億元、年成長15.4％；稅後淨利8.89億元、EPS4.06元，年成長11％。無論營收及獲利均雙雙續創新高！櫻花也連續9年、達成營收與獲利雙成長的佳績。

台灣櫻花發言人李惠恂表示，2019年在廚衛電產品及整體廚房上均有明顯成長，帶動本業績效持續走高。在廚衛電產品部分，櫻花持續推動產品升級，其中數位熱水器銷售成長超過8％，佔整體熱水器銷量直逼55％，加上政府去年第四季實施「瓦斯器具產品節能補助」效益發酵，帶動熱水器及瓦斯爐熱銷，預期換購帶動的銷售成長，有望延續至2020年第一季。

在整體廚房業務部分，櫻花整體廚房因自行設計，自行生產廚具中的廚電產品，整體設計上可以達到一致化，加上近兩年整體廚房多項新系列產品銷售亮眼，櫻花更在原有的整體服務上深化服務項目，2019年整體廚房零售部分成長超過10％，直接帶動整體廚房業績成長。

櫻花不僅在銷售上有明顯成長，受惠於產品組合及生產效益的雙重提升，2019年累計毛利率達到35.6％，毛利率也創下歷史新高紀錄。

展望未來，李惠恂進一步表示，2019年開始進行2025年的各項中長期計劃布局，各項投資均已陸續開展，包括櫻花去年推出淨水器產品，市場反應熱絡，今年預計開展100家淨水專櫃店，櫻花可望藉由淨水產品再創另一項明星產品組合。

此外，櫻花去年設立「櫻花家居事業」，第一家旗艦店將在今年4月進行試營運，櫻花評估，台灣整體裝修市場每年商機超過百億，新開展的家居事業預計將拓展櫻花整體業務範圍，創造銷售成長動能。

在生產及研發部分，櫻花持續看好智能商品未來銷售發展，將擴大研發費用投入及建立新智能化產品生產基地，未來5年總投資額預計超過20億元；新廠完成後，對整體營運效益將可產生立即貢獻。

法人表示，櫻花2020年在本業銷售上仍會持續增長，但受到各項投資影響，預計今年在營業費用上將會提高，但站在長期發展而言，推估未來3至5年，櫻花的營收及獲利將會有突破性成長，未來前景可期。

(工商 )