南向收成！長短纖布廠得力（1464）投資越南廠投產後的綜效發揮，2019年的稅後淨利5.58億元，年增率176.04%，EPS1.61元，創5年來新高；得力指出，越南廠今年產能利用率陸續提升，並計畫向下游成衣市場新建生產線。

據了解，得力計畫興建的成衣新廠，規畫20條產線，產品以夾克、Outerwear為主。

得力越南廠今年一、二、三期產能都會開出，月產能可達到450萬碼，已經高於台灣的產能。得力指出，三大客戶UA、ADIDAS、UNIQLO，今年給得力的訂單仍可望維持正成長。

在越南廠營運貢獻下，得力去年營收創新高；得力指出，今年會新增兩家一線客戶，上、下半年各一家進入量產。

不過，受到疫情影響，全球服飾消費市場銷售萎縮，各大品牌服飾廠面臨庫存升高，下單動能降低下，市場指出，得力中國大陸上半年的產線產能利用率有受到疫情而有下滑，近期，又受到全球品牌客戶銷售欠佳、庫存增多，得力今年全年的業績勢必受到影響，整體營收獲利的成長性恐不如去年。

(工商 )