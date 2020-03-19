停播16年的美國經典長壽情境劇《六人行》日前宣布將在5月推出特別節目，包含珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）等原班人馬合體，讓全球影迷欣喜若狂！可惜因為新冠肺炎疫情影響，好萊塢大片紛紛停拍，連《六人行》25週年特輯也受波及，製作方趕緊取消原訂下週的拍攝，因此5月播出也因此延後曝光。

根據《好萊塢報導》，除了拍攝停擺外，劇本也已經停工，大家都遵守政府規定，在家自主隔離，再加上現在美國禁止50人以上的聚會，因此《六人行》拍攝喊卡，至於卡司們的檔期何時才能齊聚拍攝還是未知數。

深受觀眾喜愛的《六人行》在1994年開播，在2004年劃下句點，該劇10年來捧紅演員珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer）等人。

(中時 )