《2分之一強》改版記者會，梁赫群迎接新主持人吳珊儒(Sandy) ，吳宗憲也出席為女兒站台。( 吳松翰攝)

《2分之一強》19日舉辦改版記者會，原班底梁赫群迎接新任主持人吳姍儒(Sandy) ，吳宗憲也出席為女兒站台。吳宗憲因「憂鬱症起因乃不知足」挨轟，他重申一次身邊有許多憂鬱症朋友，「我是真心關愛，台灣最後的一顆良心在這裡，我講我該說的，請大家不要再誤解了。」他表示10年也對蔡依林說過同樣的話，不論是在《小明星大跟班》或《綜藝大熱門》都是這樣講，「這是存在我內心最真心真意的東西，非胡說八道。」吳姍儒則回應：「他都身經百戰了，沒什麼好心疼的。」深信父親不會如此輕易被網路酸民打垮。

該節目以國外型男藝人最為著名，吳宗憲被問現場若挑女婿會是誰？他表示：「女兒喜歡最重要。」站在一旁的吳珊儒開始指名現場外國藝人如南非肯納和西班牙佩德羅，吳宗憲很義氣相挺說：「沒問題，老爸在南非有朋友在成衣廠。」吳宗憲開玩笑說女兒婚事5年後再說，吳姍儒笑回：「35歲停產嗎？」吳宗憲語重心長說：「好好賺錢，把以前我投資在你身上的錢還給我，銀貨兩訖的概念。」

(中時 )