受困北非摩洛哥及南美秘魯的182名台灣旅客，今天傳出好消息，123名台灣旅客已經拿到機位，先逃離鎖國中的摩洛哥，另外59名受困秘魯的台灣旅客，也確定自費商業包機，從利馬機場轉機至美國。

16日晚間傳出，有台灣團受困在摩洛哥、祕魯無法返台，旅行社立即向外交部求援。6家旅行社17日與外交部、交通部觀光局在台北市旅行公會研商，最後研擬先轉至歐洲再接回台，接洽阿聯酋航空協助，祕魯團客研擬從智利的聖地牙哥轉回台灣。

雄獅昨晚已確認，摩洛哥的2團、共31人確定拿到法航及瑞航的位，預計先離開摩洛哥，17人在巴黎轉機，另14人從蘇黎世轉機，後段應會搭乘阿聯酋返台，機票仍在處理中；雄獅強調，已經開票，搭乘今天的飛機起飛，北非的機場已經擠爆。

據悉，其他團旅客，旅行社都各自想辦法，從不同機場拿到機位轉機返台。

至於受困在祕魯的3團、59人，旅行社已經申請到秘魯政府核准的通行證，雄獅與巨匠旅行社共同包了一架南美航空的商業包機，將於當地時間3月19日上午10時，從利馬機場起飛至美國邁阿密，在邁阿密停留一夜後，轉機至舊金山後再安排班機返台。

駐祕魯辦事正聯繫被困在祕魯當地的自由行旅客及經商者，如果能在時間內趕到利馬機場，可一起搭乘包機返台。

(中時 )