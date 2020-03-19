新冠肺炎全球肆虐，聯合國國際勞工組織（ILO）18日評估，疫情對全球經濟危機評估，最嚴重情況可能會有達近2500萬人失業，較2008年金融危機更加嚴重。

據《路透》報導，國際勞工組織（ILO）指出，疫情對全球經濟增長影響的不同假設，預估失業人數可能增加530萬至2470萬人，相較於2008至2009全球金融危機世界失業人數增加2200萬，這波疫情情況可能更加嚴峻。

目前許多國家採取嚴格限制措施，要求民眾必須待在家、關閉餐廳及商店等，經濟活動下降造成勞工收入減少，國際勞工組織依不同情況做評估，勞動收入總體損失在8600億美元至3兆4000億美元之間，全球的工作貧困人口將因此增加。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示，這無除了是全球健康危機外，還是勞動市場及經濟危機。2008年世界團結應對全球金融危機，避免出現最壞情況，現在世界同樣需要領導力和決心一同去面對。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)