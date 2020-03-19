《2分之一強》改版記者會，梁赫群迎接新主持人吳珊儒(Sandy) ，吳宗憲也出席為女兒站台。( 吳松翰攝)

綜藝大哥吳宗憲19日出席由於梁赫群和女兒吳姍儒主持的《2分之一強》記者會，先前吳宗憲在《綜藝大熱門》上脫口說「憂鬱症就是不知足」，被網友抨擊，今天他重申此事，表示自己身邊有很多憂鬱症朋友，「我是真心的關愛，台灣最後一顆良心在這裡，我講我該講的，有時候會得罪人或什麼，但我沒那個意思，也希望大家不要曲解」。

吳姍儒加入《2分之一強》，與梁赫群搭檔主持，19日節目舉辦記者會，吳宗憲出席站台，記者會上大嘆，「觀眾朋友是衣食父母，我關心別人就像關心自己家人一樣，當然也受到很多的誤解，也希望歷史上的今天，回顧過去講的每件事都不是為了自己。」讓一旁的吳姍儒一臉緊張。

吳宗憲還原「憂鬱症不知足」意義，喊話小燈泡媽。（圖／報系資料照）

憲哥日前因在《綜藝大熱門》向李明川提及憂鬱症是不知足，引發爭議，小燈泡媽立委王婉諭也發文譴責，對此，吳宗憲表示，「時事就是肇事者，我就會講錯了，真心關愛，很多媒體朋友跟我認識之後就會知道，台灣最後一顆良心在這邊，我講我該講的，有時候會得罪人，但沒有那個意思，希望大家不要曲解」。

吳宗憲先前已開直播解釋，今2度回應，強調自己是苦口婆心，並呼籲大家千萬不要逃避，否則問題就會增加一倍，如果真的有看過那一集節目就會知道真相，他從10年前就是用這句罵蔡依林，「代表是存在我心底內部真心真意的，而不是胡說八道」。

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(中時電子報)