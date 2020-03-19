新冠肺炎嚴重肆虐全球，疫情接連在歐美各國迅速擴散開來，傳出包含美國和澳洲等國家，許多民眾都到大賣場瘋搶民生物資，尤其衛生紙被搶得最徹底。為何明明這些國家衛生紙產量無虞，民眾仍要瘋狂囤積衛生紙呢？

根據《康健雜誌》報導，從美國東岸到西岸的賣場，民眾排隊等候結帳的購物車內堆滿食物、清潔用品、一包又一包的衛生紙。而澳洲布利斯本的好市多（Costco）賣場，員工都還沒來得及拆封剛到貨的衛生紙，採買民眾就蜂擁而上、互相推擠，場面相當混亂危險。

疫情嚴峻之際，囤積清潔消毒用品尚可理解，然而搶衛生紙實在令人匪夷所思。根據《華盛頓郵報》報導，大型連鎖賣場的衛生紙和廚房紙巾幾乎銷售一空，網購價格被哄抬，有錢還不見得買得到，更有人為了搶最後一包衛生紙大打出手。

疫情讓人不知所措，心理學家表示，「瘋買」成民眾的定心丸。（圖／馬景平攝）

對於民眾恐慌因而瘋搶物資的行為，澳洲墨爾本大學災難危機處理計畫主持人庫克（Brian Cook）表示，當人類面對未知的威脅，會有「我應該做些什麼，以拿回掌控權」的本能反應；喬治城大學心理學教授愛爾佛德（Mary Alvord）指出，人是社會性生物，別人的行為會影響我們的思考，尤其對於威脅一無所知的情況下；美國經濟學家查格爾斯基（Jay L. Zagorsky）也說，人們無法預見疫情會如何發展下去，但能確定的是「萬一被居家隔離，至少我的衛生紙是夠用的。」

《康健雜誌》報導中提到，美國卡內基美隆大學心理學家費許霍夫（Baruch Fischhoff）直言，美國對這次疫情反應太慢，多數民眾還處在「新冠病毒沒什麼大不了」的心態，但沒多久世界衛生組織就宣布疫情進入大流行階段，美股更連日暴跌，連一向悠哉的總統川普都改口，美國進入緊急狀態，要投入5百億美元防疫，「美國民眾這時才警覺，再不囤積物資，生活恐怕出問題。」

研究流行病學的臨床心理學家泰勒（Steven Taylor）也說，當疫情資訊不夠公開透明、或沒有及時更新進展時，會加深民眾的恐慌與猜忌。盲目的恐懼是會擴散的，人心惶惶的瘋買行為，很難用「理性冷靜」阻止。

美國經濟學家查格爾斯基（Jay L. Zagorsky）表示，政府的強制規範與企業的限購策略，相對有效阻止民眾瘋搶行為造成的社會問題，以台灣的口罩政策為例，「當政府已經正視疫情，並建議民眾儲備2週的物資，相當程度可以讓民眾慢慢接受現狀，無須再盲目囤積。」

(中時電子報)