近來新冠肺炎疫情日益嚴重，今（19）日稍早中央流行疫情指揮中心在例行記者會時宣布，國內再新增8名新冠肺炎確診病例，累計確診數量達108名，而在今日零時開始，非本國籍者一律限制入境，其他入境者都必須經過14天居家檢疫。

不過究竟要怎麼做才能做好居家檢疫，中央流行疫情指揮中心也特別製作圖片，教導大家幾個重點，而正在進行居家隔離者及其同住者要注意的事項有些不同，只要把握好就能夠保護自己及同住者的安全。

（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

首先是正在進行居家檢疫者，就算待在家中不得外出，還是要隨時戴著口罩，不管是咳嗽或打噴嚏都不可以拿下，否則就失去戴口罩的意義，勤洗手並與同住者保持1公尺以上距離，早、晚都要記錄體溫並回報給負責人員，若出現不適症狀就請立刻通知負責人員或直接撥打1922通報。

（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

而與居家檢疫者同住的人，首先也是要盡可能的佩戴口罩，並且最好保持1公尺以上的距離，盡量減少接觸，像是避免同桌用餐，且要勤洗手保護自己，而若出現不適症狀就請立刻通知負責人員或直接撥打1922通報。

(中時電子報)