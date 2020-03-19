國際奧會(IOC)昨召開臨時理事會，堅持東京奧運將如期在7月24日開幕，而且絕不會閉門比賽。此消息一出，引請不少知名運動員的反彈，英國女子田徑七項是世錦賽金牌湯普森(Katarina Mary Johnson-Thompson)砲轟，我們根本不知道周遭安不安全，能不能夠訓練，IOC只說如期舉辦，沒有配套措施，我們該怎麼辦呢？

湯普森說，「如果我能確認周遭環境安全的話，我就能夠安心練習，問題是，我無法得知這方面訊息，我真的不知道該怎麼辦，現在政府已經封閉了所有場館、田徑場、訓練場，人民也必須待在家裡，距離奧運會剩下4個月，我無法訓練，壓力真的好大！」

還在準備爭取奧運參賽資格的英國中長距離選手潔西卡表示，「我現在無法準備，到底要跑進幾分幾秒內才能拿到奧運門票，到目前為止都沒有人告訴我，誰能來幫我？」

里約奧運女子撐竿跳高金牌、希臘好手史蒂芬妮迪(Katerina STEFANIDI)猛烈批判，IOC根本就是拿我們的生命來開玩笑；曾拿過4面奧運金牌的英國帆船退役名將平森特(Matthew Pinsent)怒斥，目前的疫情下運動員無法正常訓練，IOC主席巴赫無視這種情形，根本就是裝聾作啞，趕快宣布取消東京奧運吧！

《BBC》報導，幾乎所有奧運資格賽都已經停辦，這如何體現奧林匹克運動精神，是否應該多聽聽運動員的心聲，或者是進行一次運動員投票？IOC應該盡早做出延賽的準備了。

(中時 )