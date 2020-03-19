新冠肺炎急速升溫下，交通部預估近日將有萬人從國外返台，雲林縣府為因應留學生、鄉親回國14天內必須居家檢疫，已簽約數家「防疫飯店」，讓無法在家隔離的人可在旅館隔離。

雲林縣近年到外國求學的學生不少，新冠肺炎疫情升溫，許多父母親擔心國外防疫作為不如台灣，萬一感染需要就診恐求救無門，紛紛急叩孩子以最快速度回台，保命最重要。

為此，雲林縣府洽談多家旅館、飯店作為防疫飯店，但不公布。縣長張麗善表示，有些已經簽約，有些還在談。

張麗善說，在外國求學或打工的孩子與鄉親，在這疫情緊繃的時刻都歸心似箭，「我們沒有理由把孩子拒絕在外，必須把他們迎接回來，做最妥善的照顧及防護。」

她表示，防疫飯店是為了回國鄉親而準備，若無法在家完全隔離，建議住到防疫飯店進行居家隔離14天，費用大約是1000元到2000元，看旅館等級不同而有所差異。

台灣19日起管制外國人入境，不論國人或外籍人士只要入境台灣，全都要檢疫14天。

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(中時 )